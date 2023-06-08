Tokat’ta kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucunda 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Tokat’ın Turhal ilçesi Pazar Mahallesi’nde meydana geldi. Tokat istikametine giden A.G. idaresindeki plakası öğrenilemeyen Tofaş marka araç ile B.G. idaresindeki kamyonet çarpıştı. Çarpışma sonucunda D.Ç. (59), M.E.Ç. (11), S.Ç. (66) ve S.A. (49) yaralandı. Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri müdahalede bulundu. İlk müdahalenin ardından yaralılar Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.