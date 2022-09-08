Kaza, Köşk ilçesi Ahatlar Mahallesi yakınlarında saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.K. yönetimindeki 09 U 2210 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetimi kaybetmesi üzerine, yoldan çıkarak metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada kamyonet adeta metal yığınına dönerken 47 yaşındaki A.K. ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, uçuruma inip, uzun uğraşların ardından yaralıyı sıkıştığı yerden kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada ağır yaralanan A.K. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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