Savcının incelemesinin ardından Önder Akar’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, kamyonet sürücüsü Mustafa A. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde traktörden düşen sürücü Akar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Adana’da bir genç vahşice öldürüldü

Adana’da bir genç vahşice öldürüldü

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.