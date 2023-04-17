Sakarya’nın Akyazı ilçesi D-100 karayolunda tomruk yüklü kamyona bir kamyonetin çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Akyazı ilçesi D-100 karayolu Ormanköy Mahallesi mevkii Hendek istikametinde meydana gelen kazada, Burhan Ç. yönetimindeki 34 JC 7320 plakalı Isuzu marka kamyonet, İsmail D. idaresindeki 16 CKM 21 plakalı Ford marka tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada sürücü Burhan Ç. kamyonda sıkışarak yaralanırken, bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.