Isparta’nın Yalvaç ilçesinde kum kamyonu otomobile arkadan çarptı. Kamyonet sürücüsünün çarpıp kaçtığı kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Isparta’nın Yalvaç ilçesi Abacılar Mahallesi Gevenlik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen kum kamyonu Mehmet K. idaresindeki 71 AS 565 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çapmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobilde sürücü yaralanırken, kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından otomobil sürücüsü Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekiplerin kum kamyonunu yakalamak için geniş çaplı arama başlattığı öğrenilirken, otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu bildirildi.