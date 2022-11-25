Sivas’ta kamyonetin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Sivas’ta kamyonetin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Gürün ilçesi Kaş köyü mevkiinde meydana geldi. T.C.(60) idaresindeki 38 LB 668 plakalı Mitsubishi marka Sivas Meteoroloji Müdürlüğüne ait kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücü ile araçta bulunan Ş.G. (51) ve C.G. (30) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan C.G.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.