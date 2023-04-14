Antalya’nın Korkuteli ilçesinde park halindeki araca kamyonetin çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Korkuteli-Antalya karayolu Yazır Mahallesi çıkışı kavşağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan Ömer U. yönetimindeki 07 ACH 807 plakalı kamyona, Recep Y. yönetimindeki 07 DDU 06 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Kazada 07 DDU 06 plakalı araç sürücüsü Recep Y. (41) ve araçta yolcu olarak bulunan İsmail D. (55) yaralandı. Araçta sıkışan 2 yaralı Antalya Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.