Samsun’un Kavak ilçesinde kamyonetin yolcu otobüsüne çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Samsun-Ankara kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine giden yabancı plakalı bir otobüse, aynı istikamette giden A.İ. idaresindeki 05 EC 595 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Kaza sonrası yaralanan kamyonet sürücüsü A.İ. olay yerine gelen ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada kazanın duyulması üzerine Kavak Kaymakamı Faruk Atar da olay yerine gelerek kaza hakkında bilgi aldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.