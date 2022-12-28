Mehmet G. yönetimindeki 38 AGD 033 plakalı kamyonet ile Hasan C. yönetimindeki 79 AZ 811 plakalı motosiklet Yavuz Sultan Selim Mahallesi İlhami Toprak Caddesi üzerinde çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Hasan C. ağır yaralandı. Motosiklet sürücüsü, 112 Acil ambulansı ile Kilis Prof. Dr. Aleaddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kilis’te kamyonet ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

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