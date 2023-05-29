Zonguldak’ın Kdz Ereğli ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kdz. Ereğli ilçesi Kepez Mahallesi Devrek yol ayrımı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.B. idaresindeki 67 FA 999 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yaparken E.C.A. idaresindeki 67 LS 319 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü İ.B., kamyonet sürücüsü E.C.A. ve yanında yolcu olarak bulunan E.A. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.