Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Kaza, Milas - Bodrum karayolu Karakaya Mevkii’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bodrum’dan Milas’a doğru seyreden Güray Güder’in kontrolündeki 48 LS 273 plakalı kamyonet, Burak T. idaresindeki aynı yönde seyreden 48 AIV 983 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta kontrolden çıkarak, yolun sağ tarafında bulunan yağmur suyu kanalına devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar sıkıştıkları yerlerden çıkarılıp, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Güray Güder, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tır şoförü Burak T.’nin tedavisi ise devam ettiği öğrenildi. Kaza nedeniyle Bodrum - Milas karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Güvenlik güçleri başka kazanın meydana gelmemesi için tedbirler alırken, trafik tek şeritten sağlandı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.