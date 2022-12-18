Bursa’da bir buçuk ton zeytin bulunan kamyonet ile servis otobüsü çarpıştı. Kazada yaklaşık bir buçuk ton zeytin yola saçıldı.

Bursa’da bir buçuk ton zeytin bulunan kamyonet ile servis otobüsü çarpıştı. Kazada yaklaşık bir buçuk ton zeytin yola saçıldı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Orhangazi-Bursa karayolu Gedelek Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zeytin bahçesinden topladığı 1,5 ton zeytini 16 RBZ 19 plakalı kamyonetine yükleyen Reşat Kılınç (54) evine gitmek için yola çıktı. Gedelek kavşağından ana yola çıkış yapmak isteyen Kılınç idaresindeki kamyonet Gemlik istikametinden Yalova istikametine doğru gitmekte olan Fevzi Şaşmaz (50) idaresindeki 16 ADN 561 plakalı servis otobüsü ile çarpıştı.

1,5 ton zeytin yola saçıldı

Kaza sonrasında kontrolden çıkan kamyonet refüje savrulurken seleler içinde bulunan yaklaşık 1,5 ton zeytinin büyük bir bölümü yola saçıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yola saçılan zeytinler sahibi tarafından kürekle tekrar selelere dolduruldu. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.