Sivas’ın Şarkışla ilçesinde kamyonet ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde kamyonet ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Şarkışla ilçesi otogar kavşağında meydana geldi. N.K. idaresindeki 34 DM 1027 plakalı Ford marka kamyonet ile H.A. yönetimindeki 59 FA 038 plakalı Isuzu marka pikap kavşakta çarpıştı. Kazada sürücü H.A. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.