Afyonkarahisar’da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında biri ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,

H.A., idaresindeki 42 UZ 475 plakalı kamyonet köy girişindeki kavşakta R.P., yönetimindeki 03 KT 370 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile G.A., A.E.A. ve S.A., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan otomobil sürücüsü R.P.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.