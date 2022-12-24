Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, 01.25 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Çirikpınar Mahallesi Turgut Temelli caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M. K. idaresindeki 23 BZ 886 plakalı kamyoneti ile, R. D.’nin (24) kullandığı motosiklet Arap Osman kavşağında çarpıştı. Kazada motosiklet sürücü ile birlikte kamyonette yolcu olarak bulunan M.T. (22) yaralandı.

Malatya’da kamyonet ile motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

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