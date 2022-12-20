Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kamyonet ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kamyonet ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kadirli-Andırın karayolu üzeri Yenigün köyü yakınlarında meydana geldi. Niyazi S.’nin kullandığı kamyonet ile karşı yönden gelen Hakkı M. idaresindeki minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonet şoförü Niyazi S. ve kamyonette bulunan Zübeyde S. ile minibüs şoförü Hakkı M. yaralandı. Kaza sonrası hurdaya dönen minibüsün içerisinde sıkışan minibüs şoförü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer iki yaralı ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan minibüs şoförü Hakkı M.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza dolayısıyla bir süre trafiğe kapanan Kadirli-Andırın karayolu, kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.