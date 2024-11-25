Balıkesir’de zeytin işçilerinin bulunduğu traktör ile ticari bir kamyonet çarpıştı. Kazada 3 zeytin işçisi ile kamyonet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Ayvalık ilçesi 150 Evler Mahallesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 KT 036 plakalı zeytin işçilerini taşıyan traktör ile 34 YP 4634 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazaya, Balıkesir İtfaiyesi Ayvalık Grup Amirliği, sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Kamyon sürücüsü A.T., sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılırken zeytin işçilerinden L.D., K.K. ve H.A. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ayvalık Devlet Hastanesi’nde kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.