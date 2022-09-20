Gaziantep’te kamyonet ile Özel Halk Ötobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Gaziantep’te kamyonet ile Özel Halk Ötobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep Gatem Kavşağı’nda meydana geldi. Kavşağa girmeye çalışan 27 Z 1657 plakalı kamyonet, kavşakta ilerleyen 27 H 0509 plakalı Özel Halk Otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü yaralandı. Hafif yaralanan kamyonet sürücüsü 112 sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlatırken her iki araçta hasar meydana geldi. Yaralanan kamyonet sürücüsünün ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.