Karaman’da kamyonet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alacasuluk Mahallesi Emekseven kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.C.’nin (15) kullandığı elektrikli bisiklet kavşakta Celalettin B. idaresindeki 70 AE 407 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada elektrikli bisikletin sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan A.Ö. (15) yola savrularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kız çocukları kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralı kız çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.