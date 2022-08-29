Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana gelen olayda, geri manevra yapan kamyonetin duvara sıkıştırdığı işçi hayatını kaybetti.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana gelen olayda, geri manevra yapan kamyonetin duvara sıkıştırdığı işçi hayatını kaybetti.

Olay, Mahmudiye Mahallesi 30. Mobilya Sokak’ta faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. Sürücü Ramazan A. (52), yönetimindeki 16 PS 281 plakalı kamyonetle fabrikanın sevkiyat bölümüne geri manevra yaparak girdiği sırada, fark etmediği 15 yıllık arkadaşı işçi Mithat Uyar’a (51) çarpıp, duvar arasına sıkıştırdı. Duvar ile kamyonet arasında sıkışan Uyar, ağır yaralandı. Arkadaşları hemen yaralıya yardım için koşarken, yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Uyar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İşçinin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.