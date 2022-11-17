Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Ahmet Gergerli idaresindeki 27 AKL 153 plakalı kamyonet, Adıyaman-Gölbaşı Karayolu 10. kilometrede yol kenarında el arabasıyla ilerleyen Ahmet Kirişçioğlu’na çarptı. Kamyonetin çarpması sonucu yaralanan Kirişçioğlu, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kirişçi’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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