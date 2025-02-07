Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, istinat duvarına çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Manavgat-Alanya D-400 Karayolu’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Manavgat istikametinden Alanya’ya doğru seyir halinde olan Turgut Özdem’in kullandığı LS 140 Kıbrıs plakalı Nissan marka kamyonet, Doğançam Mahallesi Tekandız mevkiine yaklaştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.