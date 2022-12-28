Kaza anı ve bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Sav kasabasında meydana geldi. Aşağı Mahalle’den ilerleyen ve sürücüsü belirlenemeyen kamyonet ile karşı yönden gelen bisikletli çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile bisiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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