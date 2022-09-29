Adıyaman’da seyir halindeki bir kamyonetin arkasına asılarak yolculuk yapan 2 kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adıyaman’da seyir halindeki bir kamyonetin arkasına asılarak yolculuk yapan 2 kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kahta-Adıyaman Karayolu’nun 12. kilometresinde meydana geldi. Yaklaşık 60 kilometre hızla seyreden bir kamyonetin arkasına tutunan iki gencin görüntüleri yürekleri ağza getirdi. Ölüme davetiye çıkaran gençler, bir süre böyle yolculuk yaptı.

Daha sonra, seyir halindeki diğer araç sürücüleri tarafından yapılan uyarılar üzerine kamyonetin durdurularak, gençlerin arkasından indirildiği öğrenildi.