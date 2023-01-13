Gürültüye sokağa çıkan apartman sakinleri olayın şokuyla durumu ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden kurtararak hastaneye kaldırdı.

Edinilen bilgiye göre kaza gece saatlerinde Kozlu ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Memleket Caddesi üzerinde yaşandı. A.Y. (25) idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki araçlara çarptı ardından da istinat duvarını yıkarak apartman boşluğuna düştü.

Aranan şahsın evinde uyuşturucu, silah ve tarihi eser ele geçirildi

Aranan şahsın evinde uyuşturucu, silah ve tarihi eser ele geçirildi

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde bir kamyonet park halindeki araçlara çarparak apartmanın boşluğuna düştü. Kazada sürücü yaralandı.

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