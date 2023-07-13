Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir kamyonet alev alev yandı.

Yangın, İskenderun ilçesi Numune Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halinde ilerleyen bir kamyonetten alevler yükselmeye başladı. Sürücünün fark edip durdurduğu araç alev topuna döndü. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede bölgeye ulaşarak yangına müdahale etti. Ancak yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Araçtan yükselen alevlerse vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.