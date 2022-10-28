Karabük’ün Yenice ilçesinde seyir halindeki kamyondan yola düşen tomruğa çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

Karabük’ün Yenice ilçesinde seyir halindeki kamyondan yola düşen tomruğa çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Zonguldak- Yenice karayolu Yeşilköy Karakavuz Barajı mevkiinde meydana geldi. Zekeriya Soylu(41) idaresindeki 67 YA 386 plakalı otomobil, Yenice istikametine seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyondan yola düşen tomruğa çarptı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yenice Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.