Konya’da KOM ekiplerinin durdurduğu kamyonda milyonlarca makaron ele geçirildi.

Konya’da KOM ekiplerinin durdurduğu kamyonda milyonlarca makaron ele geçirildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü haksız kazancın önüne geçmek ve devletin vergi kayıplarını önlemek için operasyonlarına devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçlarının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda bir kamyonu şüphe üzerine durdurdu. Kamyonda yapılan aramada kasada 1 milyon 750 bin TL değerinde 6 milyon 200 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olayla ilgili Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan 1 şüpheli gözaltına alındı.