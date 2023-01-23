Adana’nın Kozan ilçesinde kamyonda yüklü olan gaz betonları halat kopmasıyla yola savruldu, muhtemel bir facia ucuz atlatıldı.

Adana’nın Kozan ilçesinde kamyonda yüklü olan gaz betonları halat kopmasıyla yola savruldu, muhtemel bir facia ucuz atlatıldı.

Olay, Kozan ilçesi Kadirli Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kadirli’den Kozan ilçe merkezi istikametinde seyir halinde olan 01 NM 495 plakalı kamyonda yüklü gazbetonları, okul virajında halatın kopması üzerine yola savruldu. Yola savrulan gaz betonları o sırada bölgede kimsenin olmaması sayesinde olumsuz bir duruma neden olmadı.

Kamyonun üzerinden savrulan betonların devrilme anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.