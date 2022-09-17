Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde arkasından gelen kamyona yol vermek için çakıl dolu cebe girdiği esnada sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi. Motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde arkasından gelen kamyona yol vermek için çakıl dolu cebe girdiği esnada sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi. Motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kandıra-Kaynarca yolu Kertil mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaynarca istikametine doğru seyir halinde olan 54 AGN 014 plakalı motosikletin sürücülüğünü yapan Merve Ç., arkasından gelmekte olan F.B. idaresindeki 54 AGK 557 plakalı kamyona yol vermek istedi. Yol kenarında bulunan çakıl dolu cebe giren motosiklet, fren yaptığı esnada sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan motosiklet kamyonun önüne düştü. Kazada motosiklet sürücüsü Merve Ç. ile beraberindeki C.G. isimli 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Kaynarca İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.