Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, önünde seyir halinde ilerleyen otomobilin ani fren yapması sonucu şerit değiştiren kamyona arkadan gelen otomobil çarptı. Kaza yapan otomobilden sürücüsü burnu bile kanamadan çıktı.

Olay, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A., yönetimindeki 09 AEE 363 plakalı kamyon, seyir halindeyken iddiaya göre önündeki bir otomobil ani fren yaptı. Otomobile çarpmamak için şerit değiştiren kamyona arkadan gelen Ş.A., yönetimindeki 35 AIZ 535 plakalı otomobil çarptı. Çarpışma sonucu otomobilin ön tarafı büyük hasar görürken, sürücü Ş.A., kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.