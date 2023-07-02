Muğla’nın Milas ilçesinde bir otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Milas - Bodrum Karayolu üzeri Kemikler Mahallesi Kavşağı yakınlarında saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Milas’tan Bodrum istikametine doğru seyreden 48 AKN 807 plakalı otomobil sürücü U.U. henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hakimiyetin kaybolması sonucu otomobil, kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen M.K.’nin kontrolündeki 48 U 3071 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü U.U. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, bölgede başka kazanın meydana gelmemesi için önlem alarak trafik akışının bir süre tek şeritten akmasını sağladı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı.