Kırıkkale’de seyir halindeki kamyona çarpan motosikletteki 2 genç ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Rauf Denktaş Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Ş. idaresindeki 71 ADJ 449 plakalı motosiklet, seyir halindeki C.K.’nın kullandığı 34 SU 0621 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan 17 yaşındaki sürücü ile yolcu H.Ö. (17) ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesi sürerken, üzerinde 4 adet ekstazi ve bir miktar uyuşturucu madde bulunduğu öğrenildi. Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırılan yolcunun da sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.