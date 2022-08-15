Kaza, Karapürçek ilçesi Kamışlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. idaresindeki 54 AT 138 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen E.N. yönetimindeki 54 AAY 508 plakalı kamyona çarparak su kanalına düştü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralananın olamadığı kazaya ilişkin ekipler inceleme başlattı.

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