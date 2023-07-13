Mersin'de kupa kısmında yangın çıkan kamyon kullanılamaz hale geldi.

Olay, Tarsus-Çamlıyayla Karayolu Sucular Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 01 AAB 507 plakalı kamyonun kupa kısmında hareket halindeyken yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı durdurdu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.