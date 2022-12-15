Olay ilçeye bağlı Kefeli Mahallesi’nde meydana geldi. Plakası alınamayan odun yüklü kamyon mahalle girişinde bulunan 2 ayaklı tak tabelasına takıldı. Takı yerinde söken kamyon üzerinde ’Kefeli Mahallesi’ yazılı tabelayla köprü üzerinde geçip karşı yöne giderken, sürücü tabelayı fark etti. Köprüyü geçtikten sonra hafif geri yapan kamyon sürücüsü takı karşı yöne bırakarak yoluna devam ederek, köy yolunu değiştirdi. Olay anı mahalle girişinde bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Cihan Kolivar’a 9 yıla kadar hapis talebi

Cihan Kolivar’a 9 yıla kadar hapis talebi

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