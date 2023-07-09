Eskişehir’de taşıdığı yükün bir kısmını yola düşüren kamyon sürücüsü, tehlikeli bir hamle yaptı. Metrelerce gerideki düşen ürünleri almak için trafiğin ters yönünde yürüyen sürücü, poşetleri yeniden aracına yükleyip yoluna devam etti.

Eskişehir-Ankara karayolu Esentepe Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda, Ankara istikametine ilerleyen ve strafor cinsi bir malzeme taşıyan kamyondan 6 poşet kasadan yola düştü. Yükünün düştüğünü metrelerce sonra fark eden sürücü, park ettiği kamyondan inerek yoğun akan trafiğe rağmen poşetlerini almaya koştu. Yolun en sağ kısmına düşen straforları fark eden bir başka kamyonet sürücü ise son anda durdu. Muhtemele bir kazaya davetiye çıkaran sürücü, yüklerini elleriyle taşıyıp tekrar kamyonuna yükledikten sonra yoluna devam etti.