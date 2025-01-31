Van’ın Başkale ilçesinde kontrolden çıkan kamyon şarampole yuvarlanırken, sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Alınan bilgilere göre kaza, ilçeye bağlı Kavurgalı Mahallesi yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 11 AS 744 plakalı arpa ve 2 adet çamaşır makinesi yüklü kamyon, bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Araç sürücüsü ve yanında bulunan bir kişi kazada yara almadan kurtulurken, kamyon ise Başkale Belediyesi ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.