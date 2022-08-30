Kamyon sürücüsü ve küçükbaş hayvanların sahibi, kazayı yara almadan atlattı.

Olay, Elbistan-Darende karayolunun Büyükyapalak Mahallesi kesiminde meydana geldi. Traktör taşıyan M.K. idaresindeki 46 AEH 151 plakalı çekici kamyon, mahalle çıkışında yoldaki küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Kamyonun çarptığı sürüdeki küçükbaş hayvanların büyük bölümü yol kenarına savruldu. Olayda, 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kahramanmaraş’ta bir kamyonun koyun sürüsüne dalması sonucu 20’si telef oldu.

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