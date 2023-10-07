Kastamonu’nun Cide ilçesinde freni boşalan mıcır yüklü kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu altında kalarak hayatını kaybeden sürücü, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde Velioğlu köyü mevkiinde Feyyaz Cihan idaresindeki mıcır yüklü kamyon, freni boşalması üzerine yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Ağaca asılı kalan kamyonun kabinin sıkışan sürücü Feyyaz Cihan, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik bir çalışması sonucu kurtarabildi.

Sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırılan Feyyaz Cihan, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Cihan’ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından memleketi İhsangazi’nin Hocahacip köyüne gönderildi.

İkinci namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Feyyaz Cihan, gözyaşları arasında aile kabristanlığına defnedildi.