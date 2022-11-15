Adıyaman’ın Kahta ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kahta-Adıyaman Karayolu’nun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahir Uçarer (50) yönetimindeki 02 ABR 825 plakalı Mercedes marka kamyon ile Haci Halil Pirçek (51) yönetimindeki 02 ACY 294 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Meydana gelene kazada; sürücüler Tahir U., Haci Halil P. ve otomobilde bulunan Yıldız P. (56) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.