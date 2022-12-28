Aydın’ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs içinde sıkışan şoför, itfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu kurtarıldı.

Aydın’ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs içinde sıkışan şoför, itfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu kurtarıldı.

Kaza, Köşk ilçesi merkez kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.M. idaresindeki 09 M 0103 plakalı yolcu minibüsü ile S.A. idaresindeki 10 FZ 822 plakalı kamyon, kavşak ışıklarına geldikleri esnada çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile yolcu minibüsü şoförü, araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan minibüs şoförü E.M.’yi, yoğun uğraşların sonunda kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralıyı teslim alan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından E.M.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Büyük çaplı maddi hasarın meydana geldiği kazada şans eseri yolcular yara almazken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.