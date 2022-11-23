Projenin tamamlanması ile birlikte nakliyeci esnafının yaşadığı sorunların ortadan kalkması planlanırken, yeni kamyon garajı içerisinde kooperatif binası, yazıhaneler, ortak kullanım alanları ve sosyal donatılar yer alacak.

Kamyoncu esnafı ve şehrin ihtiyacı doğrultusunda Kütahya Belediyesi’nin yapımına başladığı kamyon garajı inşaatı devam ediyor. Önemli aşamanın kaydedildiği çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya’ya yakışır bir tesis kazandıracaklarını söyledi. Organize Sanayi Bölgesi yolu üzerinde bin 145 metrekare alan üzerine kurulu kamyon garajında, nakliyeci esnafının ihtiyaçlarına cevap verecek donatılar yer alacak.

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Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, kamyoncu esnafı ve şehrin ihtiyacı doğrultusunda projelendirilip yapımına başlanan kamyon garajı inşaatında incelemelerde bulundu.

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