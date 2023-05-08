Hatay’ın Belen ilçesinde, tır ile çarpışıp kontrolden çıkan hafriyat kamyonunun daldığı asker uğurlaması konvoyunda hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’ndan alınarak Hatay’a götürüldü.

Kaza, geçen Cumartesi günü saat 19.00 sıralarında Belen ilçesi Topboğazı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 DF 6798 plakalı kamyon, Belen’den Antakya yönüne doğru ilerlerken 16 ADD 920 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, karşı şeride geçerek yol kenarında Ahmet Koyuncu ve Abit Karaçal’ın asker uğurlaması için bekleyen 9 otomobil ve 2 minibüse çarptı. Kamyon çarpmanın etkisiyle alev topuna dönerken, park halindeki araçlarda can pazarı yaşandı. Kazada 13 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Kazada ölenlerden 8’inin cenazesi dün yakınlarına teslim edildi. Bugün de 5 kişinin cenazesi aileleri tarafından alındı. Cenazeler defnedilmek üzere Hatay’a götürüldü.