Çorum’un Alaca ilçesinde devrilen kamyondaki mandalinaların saçıldığı yol kısa süreliğine trafiğe kapandı. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Alaca ilçesi Yozgat-Çorum karayolu Küre köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum istikametinde seyir halinde olan Refik H. yönetimindeki 28 ADL 595 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada, kamyonun kasasında bulunan mandalinalar yola saçıldı. Kazayı sürücü yara almadan atlattı.

Yola saçılan mandalinalar sebebiyle yol kısa süreliğine trafiğe kapandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Alaca Belediyesi ekipleri tarafından yola saçılan mandalinalar temizlendi. Kamyonun çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından trafik normala döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.