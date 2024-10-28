Kocaeli’nin İzmit ilçesinde damperli kamyon virajı dönerken ağaçlık alana uçtu. Ağır yaralanan sürücü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, N.T. idaresindeki 41 ER 307 plakalı damperli kamyon, Malta Mahallesi Kemer Sokak’ta virajı döndüğü sırada ağaçlık alana uçtu. Sürücü, devrilen aracın altında kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sürücü N.T’yi kurtarmak için çalışma başlattı. Yaralı sürücü N.T., itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hayati tehlikesi bulunan N.T., ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.