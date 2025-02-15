Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, sevgi evlerinde kalarak kamuya atanan gençlerle bir araya geldi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ve il müdürlüğünde çalışan personeller, sevgi evlerinde kaldıktan sonra Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde farklı birimlerde görev yapan gençleri ziyaret etti. Gençlerin sevgi evlerinden buyana yanlarında olduklarını ve devletin her zaman ihtiyaç sahiplerine destek verdiğini anlatan İl Müdürü Türkoğlu, "Hastanenin farklı birimlerinde görev yapan gençler gördüğümde çok sevindim. Kendilerini yalnız hissetmediklerini ve bu ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler. Gençlerimizin her zaman yanındayız ve herhangi bir sorun ve sıkıntıda kendilerine yardımcı olmaya devam edeceğiz" dedi.