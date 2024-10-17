Körfez Belediyesi, ilçede kamuya ait alanlarda yetişen zeytin ağaçlarındaki zeytinleri bu yılda topluyor. İşlenecek olan zeytinler, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

Körfez Belediyesi, ilçe genelindeki kamuya ait alanlarda ve parklarda yetişen zeytin ağaçlarındaki zeytinin hasadına başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında; ilçe genelinde sokak, park ve belediyeye ait tarım arazilerindeki zeytinler ihtiyaç sahibi vatandaşlar için toplanıyor.

Geçtiğimiz yıl da gerçekleştirilen uygulama kapsamında ilçedeki 500 ağaçtan 1,5 ton zeytin elde edilmişti. Elde edilen zeytinler de işlenerek zeytinyağına dönüştürülmüş, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmıştı.