Efsane sanatçı Kamuran Akkor, İstanbul Vadi Jolly Joker'de sahne aldı. Akkor sahnesinde Selami Şahin'i ağırladı. Şahin ve Akkor birlikte düet yaparken dakikalarca alkışlandı.İSTANBUL (İGFA) - Usta sanatçı Selami Şahin, geçtiğimiz gece efsanevi sanatçı Kamuran Akkor’un İstanbul Vadi Jolly Joker'deki sahnesini ziyaret ederek müzikseverlere unutulmaz bir an yaşattı.

İkili, birlikte “Senin Olmaya Geldim” adlı şarkıyı seslendirerek dinleyicilerine duygusal anlar yaşatarak, nostaljik bir yolculuğa çıkardılar.

https://youtu.be/2jglriI1Xns