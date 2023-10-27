yıldızlı bayraklarla Tatvan Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığına kortej yürüyüşü düzenledi.

Yurdun dört bir tarafında 100. yıla özel etkinlikler son hızıyla devam ediyor. Etkinlikler çerçevesinde Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Cumhuriyet Anaokulunun öğretmenleri ve yaklaşık 120 öğrencisi, ellerinde ay-yıldızlı bayraklarla Tatvan Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığına yürüdü. 20 metrekarelik devasa Türk bayrağı ile yapılan yürüyüşe minik öğrencilere, öğretmen ve velilerin yanı sıra Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri ve Tatvan Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı personelleri de eşlik etti. Tabur Komutanlığına yürüyen minikleri askerler karşıladı. Düzenlenen karşılama törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. İkramların dağıtıldığı etkinlikte hatıra fotoğrafının ardından program son buldu.

Etkinliğe Tatvan Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Şükrü Çetinkaya, Tatvan Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, şube müdürleri ve veliler katıldı.

Yaklaşık 100 öğrenci ile yürüyüş gerçekleştirildiğinin belirten Tatvan Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, “Cumhuriyetimizin 100. yılı çerçevesinde yaptığımız etkinliklerden biri olan Cumhuriyet Anaokulumuzun kortej yürüyüşüne katıldık. Cumhuriyet Anaokulumuzun öğrencilerine eşlik ettik. Okuldan çıkıp Tabur Komutanlığına kadar yürüdük. Komutanımız ve silahlı kuvvetleri görevlisi arkadaşlar bizleri karşıladı. Cumhuriyet Anaokulunda görev yapan arkadaşlara emniyet ve askeri personellere ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Cumhuriyet’in 100. yılını coşkuyla kutladıklarını belirten Cumhuriyet Anaokulu Müdürü Okan Katar da, “Bin bir zorluk ve mücadele veren bir milletin tekrar dirilişinin, sonsuza dek yaşatmaya söz verdiğimiz Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünü sevgili öğrencilerimizin azimli yürüyüşüyle kutluyoruz. Cumhuriyetimize, tarihimize, ülkemize sahip çıkmak için bayramımızı kutlamak için gelen sevgili öğrencilerimizi, değerli öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum. Bizi misafir eden Tatvan Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanımız Jandarma Binbaşı Şükrü Çetinkaya ve kahraman askerlerine şükranlarımızı sunuyorum” dedi.